Bimba grave per il morbillo, Burioni attacca anche Heater Parisi

RIMINI. Continua la sua battaglia sui vaccini il virologo Roberto Burioni, docente al San Raffaele di Milano e originario di Casteldelci. Il caso è quello della bambina di 19 mesi finita in Rianimazione perché non vaccinata al morbillo. Stavolta il ricercatore se la prende non solo con la politica ma anche con la soubrette Heater Parisi per le sue dichiarazioni in campo medico. «Il senatore Borghi, il Senatore Malan, Heather Parisi e tanti altri diffondono paure ingiustificate su vaccini efficaci e sicuri. Seminano vento, poi però la tempesta non la raccolgono loro». Il professore e la soubrette di Fantastico nei giorni scorsi si sono lanciati delle “frecciate” sui social.