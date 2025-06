– Il servizio estivo di Start Romagna, con le nuove frequenze che andranno in vigore da sabato 7 giugno, sarà accompagnato da due importanti innovazioni per facilitare l’utilizzo del bus per i propri spostamenti. Si tratta dei servizi Chat&Go e Start In Time, entrambi strategici per agevolare l’esperienza di viaggio sui bus di Start Romagna nel solco della transizione digitale in pieno corso.

L’orario estivo, che resterà in vigore fino al 14 settembre, contiene l’offerta rimodulata come di consueto dopo la chiusura dell’anno scolastico, ed è consultabile online sul sito www.startromagna.it, alle fermate e sul libretto cartaceo disponibile nei prossimi giorni.

Viene proposta anche quest’anno a tutti gli studenti già abbonati a Start Romagna per l’anno scolastico 2024/2025 l’Estate Card, l’estensione dell’abbonamento al trasporto pubblico riservata agli studenti under 26, che al costo di 50 euro consente di viaggiare liberamente su tutti i bus Start Romagna dei bacini di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini dal 7 giugno al 31 agosto indipendentemente dal percorso previsto dall’abbonamento posseduto. L’estate Card è acquistabile anche da parte degli studenti con abbonamento gratuito regionale Salta Su.