Big bang, Homo Sapiens e mammut, nuove attrazioni a Oltremare

Riccione - I ponti festivi e l’esplosione della primavera accendono i fari sui parchi divertimento della riviera. Tra questi, Oltremare, di CostaEdutainment, inaugura la nuova stagione con la novità di un viaggio nella storia, nell’esplorazione del sapere, alla scoperta delle origini dell’uomo. Mondo Sapiens è la nuova area tematica: attraverso pannelli e postazioni si approfondisce la conoscenza sull’evoluzione, con fedeli riproduzioni di reperti fossili, animali del passato e rappresentazioni di ominidi in carne e ossa. Il piacere della scoperta continua con Genesis e plant theathre, due spazi innovativi sull’evoluzione dell’Universo e del Pianeta con percorsi multisensoriali, filmati in 3D, effetti speciali. Dal Big bang ai primordi della vita sulla Terra, dall’estinzione dei dinosauri alla comparsa dei nostri antenati, in Genesis si fa un tuffo nel passato a partire da 14 miliardi di anni fa. In Planet Theatre si va alla scoperta dell’era glaciale e dei maestosi mammut, con una delle scoperte più sensazionali degli ultimi decenni: quella del 2007 che portò alla luce, per la prima volta, un intero mammut congelato: la piccola Lyuba. Una scoperta davvero unica per il mondo della paleontologia, della biologia e della scienza. Village propone invece il mondo delle antiche palafitte e si rivive l’Età del Rame. Un’area giochi interamente dedicata ai bambini, progettata per stimolare la loro immaginazione e il loro spirito d’avventura. Strutture di gioco completamente in legno, riproducono fedelmente le abitazioni dell’epoca, immerse in un’ambientazione che riprende il tema dell’acqua, delle zone paludose dove le palafitte e le prime comunità si sono sviluppate.