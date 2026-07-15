Bellaria. La compagna incinta è alla guida e lui tira il freno a mano: 39enne violento rischia il processo

La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per un 39enne accusato di maltrattamenti aggravati in famiglia nei confronti della compagna convivente e madre della loro figlia di 2 anni. Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe sottoposto la donna a mesi di vessazioni, con presunte aggressioni, minacce, intimidazioni e appostamenti.

I fatti contestati sarebbero avvenuti tra novembre 2023 e maggio scorso, soprattutto a Bellaria Igea Marina e nei comuni vicini. Tra gli episodi al vaglio della Procura anche quello durante la gravidanza della donna, quando il compagno avrebbe tirato il freno a mano dell’auto mentre lei era alla guida, mettendo secondo l’accusa in pericolo la sua sicurezza e quella del feto. Contestati anche un episodio in cui avrebbe portato fuori la figlia ancora piccola senza auto nonostante il freddo e una lite durante la festa di compleanno della bambina in hotel, quando la donna sarebbe stata costretta a rifugiarsi con la figlia in una stanza. L’ultimo episodio risalirebbe a maggio, con presunti appostamenti e numerosi messaggi. Secondo la Procura, la donna avrebbe vissuto in un persistente stato di ansia e paura, fino alla richiesta di accoglienza in una struttura protetta.

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