Bellaria Igea Marina. Sventa un furto nel negozio davanti, i ladri lo aspettano e lo pestano

Sventa un furto nel negozio di fronte al suo, pestato da due uomini. Il titolare del “Market Santini- Souvenir e oggettistica”, che sorge in via Paolo Guidi 78, nel salotto buono di Bellaria, è stato preso a botte mercoledì sera, attorno alle 18, da due balordi, tuttora non identificati.

Ad aggredirlo sono stati gli stessi due individui che poco prima erano entrati nella Tabaccheria da Cooper, che si trova esattamente davanti al suo negozio, al civico 69, non lontano dalla chiesa parrocchiale del Sacro Cuore. Notando qualcosa di strano, l’uomo ha messo in guardia il tabaccaio avvertendolo del furto imminente. Cogliendo al balzo la dritta dell’amico, il tabaccaio ha quindi subito messo in fuga i due ladri che così non sono riusciti nel loro intento.

Sembrava finita lì ma quando il proprietario ha abbassato la saracinesca, verso le 18, ha trovato ad attenderlo i due che si erano nascosti. Facce torve e cappellino in testa, lo hanno riempito di botte prima di darsela a gambe levate lasciando gemente e riverso sull’asfalto.