Bellaria-Igea Marina. Scontro in auto, bimbo di tre anni muore dopo una settimana di agonia. Su quello stesso viale il papà del piccolo perse il fratello in un incidente

BELLARIA IGEA MARINA. Non ce l’ha fatta Giulio Gugnali, il bimbo di 3 anni rimasto gravemente ferito in un incidente stradale che si è verificato una settimana fa a Bellaria Igea Marina. Le condizioni del piccolo erano subito sembrate disperate e nella mattinata di sabato 18 novembre 2023 il suo cuore ha cessato di battere all’ospedale Bufalini di Cesena. Lo scontro frontale si era verificato nella tarda serata di sabato in viale Pinzon. Nell’incidente erano rimaste coinvolte due auto e sei passeggeri, tutti feriti. Due le famiglie bellariesi a bordo che viaggiavano insieme ai loro bambini di 1 e 3 anni. Ad avere la peggio è stato il piccolo Giulio. Un dramma nel dramma per la famiglia del piccolo. Su quello stesso viale negli anni Novanta perse la vita il fratello del padre del bimbo, che oggi sarebbe stato lo zio del bambino.