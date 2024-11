Bellaria Igea Marina. Schianto in moto alla rotonda, 77enne in coma farmacologico

Cade dallo scooter alla rotonda, 77enne in coma farmacologico. Un corpo riverso in una pozza di sangue e poi a cinque metri di distanza un motociclo ribaltato. Si presentava così nella tarda serata di venerdì verso le 19 la rotonda vista mare, nei pressi degli hotel Touring e Diplomatic di via Pinzon, non lontano dalla statua posta all’ingresso di Igea Marina.

Sul posto sono accorsi la polizia locale e i carabinieri e, a stretto giro, un’ambulanza con l’automedica. Vista la gravità della situazione, i sanitari hanno trasportato il ferito a sirene spiegate verso l’ospedale Bufalini di Cesena dove, nel pomeriggio di ieri, risultava ancora in coma farmacologico.