Bellaria Igea Marina. Rapinato con un coltello alla schiena mentre stava portando a spasso il cane

L’altezza di quasi due metri di uno dei due, tuttavia, non è passata inosservata agli inquirenti. Si tratta infatti di una caratteristica notata anche durante il recente pestaggio consumato nel salotto buono della città (immortalati dalle telecamere della zona, potrebbero essere originari dell’Est Europa). Ad accomunare invece i malviventi dell’ultimo fattaccio sarebbe un accento del sud Italia, non si sa se per aver vissuto in tali zone o per esserne originari. Certo è che i due hanno agito indisturbati, complice la strada deserta e la vegetazione alta, risultando “coperti” sia dal lato del centro anziani “Alta Marea”, sia dal lato della strada. Le indagini per risalire all’identità dei rapinatori sono tuttora in corso mentre per la vittima, paura a parte, non si registrano altre conseguenze. Contattati, sia il sindaco Filippo Giorgetti sia il capo di gabinetto alla sicurezza, Antonio Amato, invitano la cittadinanza «a sporgere denuncia per far proseguire l’indagine, senza limitarsi a postare sui social». Al momento non risulterebbe alcuna denuncia per gli ultimi episodi avvenuti in città.