Bellaria Igea Marina. Folle fuga tra i pedoni con gli scooter, poi picchiano un agente

Inseguimento da film, poi la colluttazione con gli agenti: due giovanissimi, uno di 16 e l’altro di 19 anni, finiscono nei guai.

Hanno percorso in scooter il tratto pedonale del lungomare di Igea mettendo a rischio l’incolumità dei passanti tra cui famiglie con bambini al seguito.

All’alt intimato dagli agenti sono fuggiti finché, braccati in un rocambolesco pedinamento, hanno scagliato uno dei ciclomotori - poi risultati entrambi rubati - contro l’auto di servizio della polizia locale danneggiandola.

Per ambedue, dopo la colluttazione contro un agente, è scattata la denuncia a piede libero.

Momenti concitati quelli vissuti a Bellaria Igea Marina nel tardo pomeriggio di sabato scorso, attorno alle 18, quando le forze di polizia locale hanno notato due giovanissimi che zigzagavano su altrettanti scooter nell’area pedonale del waterfront a quell’ora affollato da residenti e turisti.

Infischiandosene della paletta d’ordinanza esibita dagli agenti della locale di Bellaria Igea Marina, i giovani hanno accelerato in quanto senza fissa dimora e irregolari in Italia.

Dopo manovre a dir poco azzardate i fuggitivi hanno tuttavia interrotto la folle corsa, forse temendo di non farcela, e uno dei due ha gettato il ciclomotore contro l’auto della polizia, una Opel elettrica per guadagnare tempo e tentare la fuga a piedi assieme all’amico. Un gesto, il suo, che per fortuna non è sfociato in un drammatico epilogo.

Rimasti incolumi, i tre uomini della pattuglia hanno proseguito il tallontamento rintracciandoli grazie a varie segnalazioni che nel frattempo sono state raccolte.

Non è mancato il colpo di scena poiché per sottrarsi al placcaggio, uno dei ragazzi ha tempestato di colpi un agente poi finito al pronto soccorso, seppur senza riportare gravi conseguenze. Al momento della denuncia alle autorità, è emerso che la coppia, già nota alle forze dell’ordine, era sparita da una comunità.

Per entrambi è scattata la denuncia a piede libero per furto, ricettazione, resistenza, lesioni e danneggiamento. Stando a quanto filtrato in seguito ad altri accertamenti effettuati dagli agenti, tutti e due gli scooter sono stati rubati: uno a Cesenatico e l’altro a Rimini.

«Bravissimi i nostri operatori di polizia locale per capacità, professionalità e determinazione - commenta soddisfatto il sindaco, Filippo Giorgetti -. A loro va il ringraziamento mio e della comunità».