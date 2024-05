Bellaria, catturata la coppia dello spaccio: 4 arresti VIDEO

Nella mattinata di mercoledì 15 maggio i Carabinieri della Compagnia di Senigallia, in collaborazione con personale delle Compagnie di Rimini e Cesenatico, impiegando 60 Carabinieri ed unità cinofile di Pesaro, hanno arrestato 4 persone, domiciliate tra la provincia di Ancona e quella di Rimini, ritenute responsabili, a vario titolo, del reato di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno dato esecuzione ad un provvedimento emesso dal Gip del Tribunale di Ancona, che li sottoponeva alla misura della custodia cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

L’indagine, condotta tra la fine del 2023 ed i primi mesi del 2024, ha consentito di ricostruire una intensa attività di spaccio di cocaina, eroina, hashish. I principali fornitori della rete di spaccio che inondava di droga l’hinterland senigalliese e la costa delle province di Rimini e quella di Ancona, veniva individuata in una coppia abitante a Bellaria, dove aveva stabilito la loro base operativa, impiegando altri pusher.

I militari nel corso delle perquisizioni eseguite anche nei confronti di altri 9 indagati, in concomitanza all’esecuzione delle misure cautelari, hanno recuperato 3 bilancini perfettamente funzionanti, 9 telefoni cellulari, diversi involucri con sostanza stupefacente del tipo hashish, cocaina e marijuana e la somma contante di circa 12.865 euro.

I quattro indagati al termine delle operazioni sono stati collocati agli arresti domiciliari, in attesa degli interrogatori di garanzia da parte del GIP del Tribunale di Ancona. Nell’ambito dell’articolata attività investigativa, svolta con indagini tecniche e patrimoniali, si ricostruiva l’introito economico degli arrestati che, in soli 6 mesi, ottenevano un illecito profitto stimato in oltre 100.000 euro, il recupero di rilevanti quantitativi di stupefacente e denaro in contante.