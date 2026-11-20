Aveva trovato alloggio nella casa dell’anziana che assisteva come badante, ma dopo la sua morte aveva continuato a viverci per alcuni anni, anche con il consenso degli eredi. Ora dovrà lasciare immediatamente l’abitazione e il garage a Bellaria Igea Marina e pagare 550 euro al mese di indennità di occupazione, a partire da ottobre 2025 fino all’effettiva restituzione dell’immobile.

Lo ha stabilito il giudice Bruno Capodaglio del Tribunale di Rimini, dando ragione ai comproprietari che avevano chiesto il rilascio della casa, in vista della vendita. La donna era stata assunta dall’anziana e il diritto di abitare nell’immobile era legato proprio al rapporto di lavoro. Con la sua cessazione, secondo il giudice, è venuto meno anche il titolo che giustificava la permanenza nell’abitazione.

Dopo la morte della datrice di lavoro, la ex badante era rimasta nella casa con il consenso iniziale degli eredi. Ma il primo ottobre 2025 uno dei proprietari si era presentato con i carabinieri per chiederne la restituzione. Il successivo 7 ottobre era arrivata anche una diffida formale, rimasta senza esito. La donna, inoltre, non si è costituita in giudizio. Il Tribunale ha chiarito che la successione non attribuisce alla collaboratrice domestica alcun diritto sull’immobile. Oltre ai 550 euro mensili, dovrà versare 2.900 euro di compensi legali e 545 euro di spese, oltre agli accessori di legge.