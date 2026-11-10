Beatriz Colombo attacca il manuale di storia di Laterza per l’analisi sul Governo Meloni

RIMINI. «Sono profondamente indignata e sconvolta da quanto emerge dalle pagine del manuale di storia Trame del tempo 3, edito da Laterza e destinato agli studenti delle scuole superiori. Leggere che il Governo Meloni, democraticamente scelto dagli italiani attraverso libere elezioni, viene associato a espressioni come “misure dichiaratamente liberticide”, “guerra ai migranti”, “piani di deportazione” e a una “base dichiaratamente fascista” è qualcosa che considero gravissimo. Lo affermo prima di tutto da madre, oltre che da deputato della Repubblica e componente della Commissione Cultura della Camera.».

La deputata riminese di fratelli d’Italia Beatriz Colombo attacca il libro di testo e promette battaglia: «Ritengo necessario chiedere chiarimenti all’editore e agli autori e intendo interessare il Ministro dell’Istruzione e del Merito affinché venga approfondita la questione, nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica».

«Non accetto», aggiunge Colombo, «che ai nostri figli vengano presentati giudizi politici così pesanti come se fossero verità storiche indiscutibili. La scuola deve insegnare la storia, il rispetto delle istituzioni, il confronto tra idee diverse e soprattutto la capacità di sviluppare un pensiero autonomo. Non deve trasformarsi in un luogo nel quale una determinata interpretazione politica viene proposta agli studenti come unica chiave di lettura della realtà inculcando anche una falsa interpretazione malevola ed ingannevole nei confronti dell’attuale Governo. La sinistra ha superato ogni limite nel suo modo di rappresentare il Governo Meloni. Il dissenso politico è legittimo, la critica è sacrosanta, ma utilizzare espressioni di questa gravità in un manuale scolastico trasforma la normale formazione culturale in pura propaganda politica dove tutto è concesso anche utilizzando parole come deportazione e stato fascista! Un Governo può essere criticato, contestato e giudicato. Ma non si può dimenticare che la sua legittimazione deriva dalle istituzioni democratiche e dalla volontà espressa dagli elettori. Trovo particolarmente preoccupante che ragazzi di quindici, sedici o diciassette anni possano incontrare simili affermazioni in un libro di testo, attribuendo loro automaticamente il valore di una ricostruzione storica oggettiva».

«Da madre mi domando: che scuola stiamo consegnando ai nostri figli, se non siamo più capaci di distinguere tra fatti storici, opinioni politiche e giudizi ideologici?», conclude la parlamentare. «Difenderò sempre la libertà di insegnamento, ma con altrettanta determinazione difenderò il diritto degli studenti a ricevere una formazione libera, seria e pluralista. La scuola appartiene a tutti gli italiani, non a una parte politica. E i nostri figli non devono diventare terreno di scontro ideologico».