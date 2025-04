Battaglia legale sui box per cavalli: il Tar dà ragione al Comune di Coriano

Quei box costruiti per i cavalli del centro ippico le sono costati una causa legale di 6 anni. E, ora che il Tribunale regionale amministrativo ha giudicato inammissibile il suo ricorso, anche 2.000 euro di spese legali da pagare al Comune di Coriano.

È l’esito di una battaglia iniziata oltre un decennio fa, quando una nota società agricola del territorio, nel giugno del 2012, ha presentato in municipio una richiesta di rilascio di permesso di costruire per i ricoveri dei cavalli, seguita il mese successivo da una domanda di piano di sviluppo aziendale. Tuttavia, «in assenza di riscontro da parte dell’amministrazione» la società agricola ha comunque proceduto alla realizzazione dei manufatti: è a questo punto che il Comune è intervenuto, disponendo con tre ordinanze nel 2012, 2014 e 2016 il ripristino dei luoghi. Nel 2016 si è aggiunto un ulteriore provvedimento, con cui l’ente ha riconosciuto l’inottemperanza all’ordine di demolizione: non una semplice formalità, però, perché ne è conseguita «l’acquisizione delle aree al patrimonio comunale».