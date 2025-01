“Basta lamentele sul traffico per la fiera: Rimini è una città viva, non un dormitorio”. La presidente di Federalberghi contro i criticoni professionisti

“Basta lamentarsi del traffico alla fiera, Rimini è una città viva”. Lo sostiene in una nota Patrizia Rinaldis, presidente di Federalberghi.

“Dovremo tutti essere orgogliosi - sostiene Rinaldis - di un traino così importante come la fiera per l’economia con presenze nazionali e internazionali, non solo nella Provincia di Rimini da Cattolica a Bellaria ma di molte località il limitrofe come Cesenatico, Cervia, Milano con molte attività aperte grazie a questi eventi. Benefici diretti indiretti per tutti, indotto che va salvaguardato da chi pensa di vivere Rimini come dormitorio. Qualche criticità sì, ma quest’anno con lo spostamento dell’orario, l’investimento nell’aumento delle navette, incremento dei treni e l’aumento dei vigili, la situazione e notevolmente migliorata. Tutto è migliorabile e l’obiettivo va perseguito, quello che non migliora mai e la voglia di criticare a prescindere”.