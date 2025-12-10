Bassa qualità dell’aria: limitazioni in tutta la Romagna da giovedì 11 dicembre

A seguito del bollettino Arpae di oggi, mercoledì 10 dicembre che ha evidenziato una previsione di superamento per i prossimi giorni del valore limite giornaliero di polveri sottili PM10 in tutta la Romagna entrano in vigore da domani giovedì 11 dicembre fino al successivo giorno di controllo (previsto per venerdì 12.12.2025), le seguenti misure emergenziali, così come previsto dal Pair (Piano Aria Integrato Regionale) della Regione Emilia-Romagna.
Cosa prevedono le misure emergenziali
- Ampliamento delle limitazioni alla circolazione: nella fascia oraria 8:30-18:30, il divieto di circolazione stradale dinamica privata nell’area urbana del Comune di Rimini, è esteso anche ai veicoli diesel Euro 5;
- Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e divieto di concessione delle deroghe a tale divieto, fatte salve quelle per sopraggiunto limite di stoccaggio, e le deroghe previste per tecniche specifiche come dai relativi paragrafi della relazione generale PAIR 2030;
- Divieto assoluto per qualsiasi combustione all’aperto (residui vegetali, falò, fuochi d’artificio, ecc.).
Con il prossimo bollettino, Arpae comunicherà l’eventuale rientro a una situazione di normalità o il mantenimento delle misure emergenziali.
Il prossimo bollettino sarà pubblicato venerdì 12 dicembre.