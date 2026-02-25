Bassa qualità dell’aria in Romagna: scattano le limitazioni giovedì 26 e venerdì 27 febbraio

Bassa qualità dell’aria in Romagna, scattano le limitazioni. Sulla base delle previsioni di Arpae, contenute nel bollettino Liberiamolaria pubblicato il lunedì, il mercoledì e il venerdì nelle giornate di domani, giovedì 26, e di venerdì 27 febbraio saranno in vigore in tutta la Romagna le limitazioni ulteriori previste dal Piano aria integrato regionale (venerdì 27 sarà emesso il nuovo bollettino, che darà indicazioni per i giorni successivi).

Le principali ulteriori limitazioni sono: dalle 8.30 alle 18.30 lo stop alla circolazione di tutti i veicoli diesel euro 5 nel centro abitato delle città (area delimitata da relativa segnaletica), oltre ai divieti già ordinariamente previsti; nel territorio comunale divieto di spandimento di liquami con tecniche non ecosostenibili.