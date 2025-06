Basket, disordini dopo la gara con Rieti: denuncia e Daspo per 15 tifosi riminesi

Nei giorni scorsi, gli agenti della Digos della Questura di Rieti hanno denunciato 15 tifosi della Rinascita Basket Rimini per danneggiamento e incendio aggravati in concorso e 5 tifosi della provincia di Rieti sono stati deferiti per oltraggio a pubblico ufficiale. Per tutti loro, il questore di Rieti ha emesso un Daspo agli eventi del basket per durate variabili da 1 a 5 anni. Per alcuni, è stata richiesta anche l’emissione dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria negli orari di svolgimento degli incontri di basket della loro squadra. I fatti si riferiscono all’incontro di basket al Palasojourner di Rieti il 26 marzo tra la Real Sebastiani Rieti e la Rinascita Basket Rimini.