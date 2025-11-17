Barzan: “Le dichiarazioni di Loris Bianchi pienamente attendibili”

RIMINI. «Le dichiarazioni rese dal teste Loris Bianchi si sono confermate pienamente attendibili, connotate da coerenza logica, linearità e assoluta assenza di contraddizioni. Anche in questa sede, la verità processuale ha avuto modo di emergere con chiarezza». Così il consulente della difesa di Loris Bianchi, Davide Barzan, ha commentato l’udienza del processo per l’omicidio di Pierina Paganelli tenutasi oggi davanti alla Corte d’Assise. «Il pm ha altresì ribadito alle parti che il giudizio in corso non verte sulla condotta del testimone Bianchi, bensì esclusivamente sulla responsabilità penale dell’imputato Dassilva che è chiamato a rispondere del reato di omicidio, con la contestazione di quattro circostanze aggravanti, come formulate nell’imputazione» ha concluso.