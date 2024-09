Bar d’Italia: Caffè Staccoli di Cattolica prende la stella di Gambero Rosso, dieci anni al top. Bene anche Rinaldini

RIMINI. Il Caffè Staccoli di Cattolica e Rinaldini di Rimini sono i due locali della Romagna che conquistano il massimo del punteggio (tre chicchi e tre tazzine) nella graduatoria diffusa in questi giorni dal Gambero Rosso che lancia la guida Bar d’Italia 2025, testo con oltre 1.100 locali in tutta Italia. In Emilia-Romagna sono 89 le insegne menzionate ma solo 6 ottengono il giudizio da pieni voti (48 in Italia) Per Rinaldini Gambero Rosso parla di «un locale dalle varie anime che stupisce subito per essere vivace come il suo ispiratore e curato in ogni dettaglio». Staccoli «conquista anche l’ambita stella per aver conseguito l’eccellenza per il 10° anno consecutivo (18 in tutta Italia, ndr)» e «regala tentazioni in ogni momento della giornata». Tra gli otto nuovi ingressi nella guida: La Loggia (Faenza), Gustofino (Forlì), Darsena Cafè (Ravenna), Sac à Poche (Riccione) e Primo Miglio (Rimini).