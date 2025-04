Banda giovanile Città di Rimini, una raccolta fondi per volare a Vienna

Lancerà a breve una raccolta fondi la Banda giovanile Città di Rimini per realizzare un sogno: partecipare al World Orchestra Festival di Vienna. A fare il punto è il maestro, Andrea Brugnettini: da sei anni segue un sodalizio di talenti in erba che ha festeggiato il decennale nel 2024. Al momento la Banda è composta da 41 giovanissimi, in prevalenza femmine, con età dai 9 ai 19 anni. Il crowdfunding dovrebbe partire a maggio sulla piattaforma Ginger, dopo l’eventuale approvazione del progetto di Banca malatestiana denominato “Tutti x uno”.

I dettagli

«L’obiettivo dei ragazzi - spiega il maestro - è finanziare le spese di viaggio e alloggio per recarsi in pullman a Vienna dal 22 al 27 di luglio accettando così l’invito al World Orchestra Festival, giunto alla sua 11esima edizione». La posta in gioco è altissima perché, al netto della competizione con altre bande, sono previsti masterclass «con alcune delle più prestigiose scuole (Royal College of Music del Regno Unito e Eastman School of Music degli States) e concerti dalla cornice mozzafiato, ovvero nella piazza principale di Vienna, nella casa di Strauss, ma anche in un museo e soprattutto nella sala che ogni anno ospita il concerto di Capodanno».

Il traguardo da raggiungere

Una vetrina prestigiosa, dunque, per la meglio gioventù riminese. «Sarebbe il coronamento di un sogno per i nostri ragazzi - conferma Brugnettini - tant’è che hanno organizzato per questo sabato, con tanto di locandine, una cena di autofinanziamento già sold out, presso il centro sociale Grotta Rossa». Ma non basta. L’indomani, di domenica, la Banda entrerà per la prima volta in uno studio di registrazione a Bologna. Far parte di questo gruppo tuttavia non significa limitarsi a esperienze in punta di pentagramma ma anche trovare un gruppo di amici che si incontra per andare al cinema o altri svaghi. «Un traguardo, questo, non certo scontato», sottolinea il maestro.

Per l’estate, ad esempio, è già in calendario la quarta edizione del campo estivo a Talamello, dal 6 al 13 di luglio. Un’esperienza a cui si possono iscrivere anche giovani «non appartenenti al gruppo, purché di età non superiore ai 19 anni». Quanto al curriculum, la Banda vanta tra l’altro esibizioni nelle ultime due edizioni di Lucca Comics, l’inaugurazione della Super bike a Milano e un intervento nella recente partita di basket di Rbr contro il Pesaro. A breve seguirà poi la partecipazione al carnevale di Gambettola oltre alla passeggiata musicale nel bosco con i bambini di un asilo delle Marvelli. Impegni a cui si aggiunge un concerto insieme al solista M. Angelo Cavallo, trombettista endorser della nota ditta di strumenti musicali Buffet - Crampon. In tutto si parla di 35 esibizioni all’anno tra concerti e sfilate. I ragazzi più grandi, inoltre, fanno parte anche della Banda regionale dell’Emilia-Romagna. «Non resta che esaudire un desiderio: quello di aggiungere un ulteriore tassello alla loro formazione con il sostegno di tutta la città».