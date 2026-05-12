Balneazione in Romagna, 4 punti non balneabili per lo sforamento dei limiti

RIMINI. Con l’avvicinarsi della stagione estiva, in Emilia-Romagna Arpae ricomincia a fare le analisi delle acque di balneazione in 100 punti della costa. Il primo monitoraggio è stato fatto ieri e 82 punti sono risultati a norma, mentre in quattro punti, “anche a causa delle precipitazioni degli ultimi giorni”, sono stati rilevati livelli sopra i limiti di Escherichia coli o enterococchi, spiega l’Agenzia regionale. Si tratta di due punti in provincia di Forlì-Cesena (Gatteo “Foce fiume Rubicone Nord” e “Savignano”, a sud della foce del Rubicone) e due in provincia di Rimini (”Bellaria - Foce Uso 100m N” nel comune di Bellaria Igea Marina e “Torrente Ventena 50mN” nel comune di Cattolica). Per questi tratti di mare verranno emanate dai sindaci ordinanze di non balneabilità fino al rientro al di sotto delle soglie previste, “che solitamente avviene in breve tempo, e i campionamenti saranno ripetuti fino a quando i parametri non risulteranno conformi”, si precisa. Altri 14 campionamenti nelle province di Ravenna e Forlì-Cesena sono stati rimandati a causa delle condizioni marine avverse che non consentivano di effettuare il campionamento in sicurezza, aggiunge Arpae.