Ballerino 19enne operato al cuore: si balla il liscio sotto la finestra del campione a Montecopiolo

Campione di ballo operato al cuore, il liscio sotto alla sua finestra. In coppia con la forlivese Giulia Lolli, il 19enne Thomas Melini ha conquistato la medaglia d’argento ai World sports games, i Giochi mondiali amatoriali promossi dalla Csit (la Confederazione internazionale dello sport amatoriale e dei lavoratori). Era lo scorso settembre, ma il sette volte campione italiano nella disciplina del folk vantava già un invidiabile palmarés, frutto di una determinazione che non traspare solo sulla pista da ballo, ma anche nella vita.

Il grande cuore di un campione

Tommy soffre di una patologia cardiaca congenita, è stato operato il 2 novembre dopo un primo intervento affrontato ad Ancona nel 2016. «Dovrò stare a riposo dai tre ai sei mesi, – spiega il giovane – tutto dipenderà da come reagirà il mio fisico ma lo spettacolo domenicale mi ha donato una sferzata inattesa di energia. Esattamente come sapere che Giulia mi aspetterà fino a avvenuta guarigione, per tornare in pista assieme».

La sorpresa che l’ha lasciato senza parole è avvenuta, in località Calvillano, nel sonnacchioso pomeriggio di domenica scorsa, quando il giovane camminava dalla poltrona alla finestra di casa, per ingannare il tempo senza cedere a sforzi eccessivi. Una giornata come un’altra finché dall’altra parte della vetrata si è trovato davanti facce ben note. Erano i suoi maestri, Marta e Valerio Severini, della scuola di ballo Le sirene danzanti, capitanate da Sandra e Mirko di Rimini e giunte in Valmarecchia assieme ad altre due coppie di ballerini (Gaia, Giuseppe, Samuele e Silvia). Tutti decisi a esibirsi per uno spettatore d’eccezione. «In una fredda domenica hanno pensato bene di scaldarsi a ritmo di valzer davanti agli occhi increduli di Tommy», commenta Valentina Felici, mamma del 19enne.

Sorprese a passo di danza

Ma non è finita lì perché gli amici, che condividono la passione per il liscio romagnolo, si sono improvvisati in un ballo che Tommy ha potuto godersi dalla finestra divenuta piccolo schermo.

«È stato un pomeriggio che ha riscaldato i nostri cuori fuori il tempo era incerto e nuvoloso, ma dentro all’animo c’era un sole splendente», conclude la madre del campione che dovrà trascorrere alcuni mesi lontano dal suo amato ballo.

La passione per il liscio romagnolo lo accompagna da quand’era alto come un soldino di cacio e aveva appena cinque anni e ora Thomas ce la sta mettendo tutta per ritornare in pista più forte che mai. Attorno a lui si è stretta in un abbraccio la comunità di Montecopiolo che sentendo risuonare la polka di Secondo Casadei è uscita dal tepore delle proprie case diretta dai vicini, restando oltre l’esibizione conclusiva delle fruste romagnole, suggestiva arte locale. Una cinquantina di persone hanno salutato tutti i ballerini, in primis il concittadino, tra scroscianti applausi. «Il ballo è la mia forza, spero di tornare presto a vincere – confessa Tommy -. Dà gioia tener viva una tradizione un tempo molto sentita nella mia Montecopiolo».