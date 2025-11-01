“Ballando con le stelle” senza Andrea Delogu. Milly Carlucci: “Andare avanti col sorriso stampato è la crudeltà del nostro mestiere”

Andrea Delogu non parteciperà questa sera a “Ballando con le stelle” dopo la tragica scomparsa del fratello Evan a cui ieri è stato dato l’ultimo saluto.

«La crudeltà del nostro mestiere è che noi andiamo avanti. Siamo un po’ come i circensi, i comici, i teatranti, andiamo in onda col sorriso stampato sempre, qualunque cosa succeda, perché vogliamo portare nelle case il sorriso della speranza, di un momento di evasione. E’ lo spirito di Ballando con le stelle». Sono le parole di Milly Carlucci che giovedì, in collegamento con Alberto Matano a la “Vita in diretta” ha espresso lo shock del cast del programma e tutta la vicinanza a Andrea Delogu per la tragedia che ha colpito lei e la sua famiglia. Dunque questa sera Ballando con le stelle ci sarà, naturalmente senza Delogu e la gara andrà avanti”.