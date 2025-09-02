Balamondo, ieri sera i Nomadi, stasera Paolo Jannacci con Mirko Casadei

RIMINI. Piazza Cavour pienissima per la prima giornata di Balamondo World Music Festival con i Nomadi e la Mirko Casadei POPular Folk Orchestra. Si replica questa sera, sempre in piazza Cavour, con Paolo Jannacci e Mirko Casadei, per proseguire il 3 settembre al Grand Hotel con l’incontro su Il Liscio e i Mondi Lontanissimi, con Mirko Casadei, Mirco Mariani (Extraliscio) e Pierfrancesco Pacoda (critico musicale e saggista). Il 4 settembre si torna in piazza Cavour con I Patagarri, la band del momento che ha riempito le piazze dell’estate 2025, attesa per un gran finale. Il programma completo e tutte le informazioni sono sul sito www.balamondo.it