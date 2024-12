Babbo Natale a domicilio: consegnati 38 regali in due giorni da Villa Verucchio fino a Urbino

CARLA DINI

Tra la vigilia e il giorno di Natale ha consegnato regali a 38 bambini macinando chilometri, oltretutto senza renne volanti, da Villa Verucchio sino a Urbino. Il più piccolo, Tommaso, aveva appena 14 giorni. Poi c’è Melissa che voleva conoscerlo “da una vita” anche se ha solo 8 anni. A commuoverlo è stata Caterina che gli ha chiesto un video per il fratellino volato in cielo. Lui è Marco Giulio Magnani, verucchiese di 52 anni. Educatore teatrale, segue anche bambini dai 5 agli 8 anni, per avviarli al calcio, è anche profondo conoscitore di Dante a cui dedica spettacoli, in sinergia con la Pro loco di Gradara. Ha lavorato con l’attore Raoul Bova in uno spot di telefonia, assieme a Valerio Mastandrea nel telefilm “Non pensarci”, con Gene Gnocchi nel programma “Notti europee”. E fino all’Epifania sarà presente nei parchi tematici.