“Azzannato da un Rottweiler mentre andavo a lavorare”: il caso a Poggio Torriana

«Sono stati momenti terribili e non so bene neanche io dove ho trovato la forza di tenere lontano il cane che mi aveva azzannato a una mano e mi era saltato addosso. Per fortuna ci sono riuscito e me la sono cavata con conseguenze non devastanti, ma se al posto mio ci fosse stato un bambino cosa sarebbe successo? Lì c’è un parco giochi, i bimbi lo frequentano molto e inorridisco al solo pensiero. Non possono accadere cose di questo genere, non è possibile».

A parlare è uno dei titolari di un’attività della Valmarecchia, aggredito martedì mattina da un cane di grossa taglia («Mi sembrava un Rottweiler») mentre stava tornando al Giardino delle Pietre recuperate di Torriana per completare un lavoro.

L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola