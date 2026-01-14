Avvocato riminese trovato morto in Carpegna

Addio a Paolo Morri, avvocato riminese di 65 anni. Il suo corpo è stato ritrovato senza vita ieri mattina verso le 9, in una camera dell’Hotel Ulisse, a Carpegna. La scoperta da parte dal gestore dell’hotel perché dal giorno precedente non lo vedeva circolare nella hall e nella sala ristoro. Lo stesso titolare della struttura ricettiva ha chiamato oltre il 118, i carabinieri. Sono intervenute le squadre della caserma locale e di Macerata Feltria.

Morri era appena rientrato da un viaggio a Cuba e, dopo la vacanza nei Caraibi, aveva deciso di trascorrere alcuni giorni in Carpegna. I Carabinieri hanno trovato la stanza in ordine e non si esclude che il 65enne possa essere stato colpito da un malore improvviso.

Nel viaggio a Cuba aveva contratto una malattia tropicale. Lui stesso parlava di Dengue e diceva che gli provocava sintomi come dolori muscolari e articolari. Ai conoscenti aveva detto di essere stato ricoverato in ospedale sull’isola. Non è chiaro, al momento, quale tipo di malattia gli fosse stata diagnosticata e quali cure avesse ricevuto nell’ospedale cubano. Dall’esame medico dettagliato, condotto da un medico legale, si dovranno determinare le cause della morte. Il corpo, a disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato composto presso la camera mortuaria dell’ospedale “Santa Croce” di Fano.