Autovelox, arriva il nuovo decreto: Salvini mette il freno ai rilevatori

Freno tirato sull’uso degli autovelox per i Comuni, e ancora di più nelle “Città a 30” all’ora.

Dopo il caos degli esposti per gli autovelox non omologati, e ancora prima, la protesta dei fleximan in tutto lo Stivale, nella giornata odierna verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che punta a disciplinare una volta per tutte l’uso e la collocazione dei rilevatori di velocità e a far sentire “ingiustamente vessati” gli automobilisti. Il provvedimento, annunciato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, introduce una serie di novità che cambieranno in modo sostanziale l’uso degli autovelox, mettendo in primo piano di tutto alla sicurezza stradale e non– questo l’intento esplicito del ministro- le entrate dei Comuni attraverso le multe.

