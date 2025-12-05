Autostrade: file per cantieri o blocchi del traffico, dal 2026 arrivano i rimborsi

Autostrade: dal 2026 rimborsi automatici per i disagi causati da cantieri e blocchi del traffico. Federconsumatori Rimini in una nota commenta una novità significativa verso il prossimo anno. I cittadini finalmente potranno ottenere i rimborsi per i disagi subiti a causa di cantieri e blocchi del traffico in autostrada. L’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha, infatti, approvato la delibera n. 211/2025 che introduce il diritto al rimborso del pedaggio autostradale per i disagi legati alla presenza di cantieri e ai blocchi del traffico dovuti a incidenti, eventi meteo e altre cause.

“Meglio tardi che mai - commenta Federconsumatori - finalmente, a partire da giugno 2026, gli automobilisti potranno beneficiare di rimborsi automatici o richiederli tramite un’app unica che raccoglie le informazioni di tutti i gestori autostradali, garantendo trasparenza e tempestività. Questa misura tutela i viaggiatori, assicurando che il pedaggio sia proporzionato al servizio effettivamente erogato e introducendo nuove modalità di calcolo per un pedaggio più equo. È intollerabile, infatti, che i cittadini paghino per subire ritardi e disservizi. I concessionari, inoltre, hanno l’obbligo di fornire adeguata informazione all’utenza circa lo stato e la programmazione dei cantieri e di eventuali blocchi, anche per quelli emergenziali. La delibera entrerà in vigore il 1° giugno 2026 per disagi causati da cantieri e blocchi traffico su tratte gestite da un unico concessionario e dal 1° dicembre 2026 per tratte gestite da più concessionari”.