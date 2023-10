Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, dalle 22:00 di martedì 17 alle 6:00 di mercoledì 18 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Rimini nord e Rimini sud, verso Ancona/Pescara. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rimini nord, percorrere la viabilità ordinaria: Via Orsoleto, Via Solarolo, Via Tolemaide, SS16,SS72 Superstrada per San Marino, per rientrare sulla A14 alla stazione di Rimini sud.