Autostrada A14, chiusure notturne tra Rimini sud e Valle del Rubicone

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura. Dalle 21 di mercoledì 29 alle 5 di giovedì 30 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Rimini sud e Rimini nord, verso Bologna. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rimini sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS72 Consolare Rimini San Marino, SS16 Adriatica, via Tolemaide, via Solarolo, via Orsoleto e rientrare in A14 alla stazione di Rimini nord;Dalle 21 di giovedì 30 alle 5 di venerdì 31 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Rimini nord e Valle del Rubicone, verso Bologna. L’area di servizio “Rubicone est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:30-5. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rimini nord, percorrere la viabilità ordinaria: via Solarolo, via Tolemaide, via Tosi, SS16, SP33, rotonda Carlo Brighi, via Secondo Casadei, rotonda Gli Antonelli e rientrare in A14 alla stazione di Valle del Rubicone.