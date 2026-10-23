Autostrada A14, chiusure notturne per il tratto Rimini nord-Rimini sud in entrambe le direzioni

Sulla A14 Bologna-Taranto, sarà chiuso il tratto compreso tra Rimini nord e Rimini sud, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità.

Dalle 21 di lunedì 26 alle 5 di martedì 27 ottobre, sarà chiuso il tratto Rimini nord-Rimini sud, verso Ancona, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rimini nord, percorrere la viabilità ordinaria: via Orsoleto, via Solarolo, via Tolemaide, SS16 Adriatica, SS72 Consolare Rimini San Marino e rientrare in A14 alla stazione di Rimini sud.

Dalle 22 di venerdì 30 alle 6 di sabato 31 ottobre, sarà chiuso il tratto Rimini sud-Rimini nord, verso Bologna, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rimini sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS72 Consolare Rimini San Marino, SS16 Adriatica, via Tolemaide, via Solarolo, via Orsoleto e rientrare in A14 alla stazione di Rimini nord.