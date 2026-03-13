Autostrada A14, chiusure notturne a Rimini Nord e Cattolica dal 16 al 19 marzo

Sulla A14 Bologna-Taranto, nelle tre notti di lunedì 16, martedì 17 e mercoledì 18 marzo, con orario 21-5 sarà chiusa la stazione di Rimini nord, in uscita per chi proviene da Bologna, per consentire lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Valle del Rubicone.

Inoltre dalle 21 di giovedì 19 alle 5 di venerdì 20 marzo sarà chiusa la stazione di Rimini nord, in uscita per chi proviene da Bologna, per consentire lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Valle del Rubicone. Saranno inoltre chiuse, in modalità alternata, le stazioni di Rimini nord, in entrata verso Ancona e di Cattolica, in entrata in entrambe le direzioni, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia.

In alternativa si consiglia: per la chiusura dell’entrata di Rimini nord, verso Ancona: Rimini sud; per la chiusura dell’entrata di Cattolica, verso Ancona: Pesaro; per la chiusura dell’entrata di Cattolica, verso Bologna: Riccione.