Autostrada A14, chiuso per una notte il tratto tra Rimini sud e Rimini nord

Sulla autostrada 14 Bologna-Taranto, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento del ponte “sul fiume Marecchia”, dalle 22 di domenica 27 alle 5 di lunedì 28 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Rimini sud e Rimini nord, verso Bologna. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rimini sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS72 Consolare Rimini San Marino, SS16 Adriatica, via Tolemaide, via Solarolo, via Orsoleto e rientrare in A14 alla stazione di Rimini nord.