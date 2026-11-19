Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento del ponte “sul torrente Marecchia”, dalle 21 di questa sera, giovedì 19, alle 5 di venerdì 20 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Rimini sud e Rimini nord, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rimini sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS72 Consolare Rimini San Marino, SS16 Adriatica, via Tolemaide, via Solarolo, via Orsoleto e rientrare in A14 alla stazione di Rimini nord, verso Bologna.