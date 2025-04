Sulla A14 Bologna-Taranto, nelle due notti di lunedì 28 e martedì 29 aprile, con orario 22-6, sarà chiuso lo svincolo esterno di entrata di Rimini sud, per chi percorre la SS72 Consolare San Marino, da Rimini città, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza sugli svincoli esterni della stazione. In alternativa si potrà accedere all’entrata della stazione di Rimini sud percorrendo la SS72 Consolare San Marino, con provenienza San Marino.