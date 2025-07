Autogrill e prezzi senza controllo: 3,20 euro per un litro d’acqua, un panino può superare gli 8 euro

Le vacanze sono una spesa dall’inizio alla fine e anche la sosta in autogrill continua a essere molto cara, come rivela un’indagine di Altroconsumo, che ha analizzato le tariffe di 16 aree di servizio tra Milano, Napoli, Roma, Venezia. L’acqua infatti costa quasi 3,20 euro al litro, un costo cinque volte superiore a quello del supermercato, un panino può costare anche più di 8 euro e anche le brioche sono aumentate parecchio. Prezzi alti anche per snack e altre bibite. Se per alcuni prodotti i prezzi sono diminuiti rispetto al 2024, per altri ci sono stati rincari significativi. È il caso delle brioche, i cui prezzi sono aumentati del 16% in un anno, ma anche di caffè (+7%) e gelati (+5%).

Dall’analisi di Altroconsumo emerge che in autogrill si spendono 3,18 euro per un litro di acqua: cinque volte quanto la si paga nei supermercati dove, sempre secondo Altroconsumo, costa solo 63 centesimi. Per il confronto è stato considerato il prezzo dell’acqua in bottigliette da 500 ml per poi calcolare i costi medi al litro. Il prezzo delle bottigliette è sceso rispetto allo scorso anno ma rimane comunque molto più alto che altrove.

Un altro dato notato è l’aumento del prezzo delle brioche negli autogrill rispetto al 2024: si pagano il 16% in più. Mediamente si tratta di 2 euro a cornetto, ma si può andare da 1,50 a ben 2,20 euro in base all’area di sosta.

Il prezzo medio di un panino è di circa 6,80 euro per una farcitura semplice (tipo salume e formaggio), il 6% in meno rispetto all’anno scorso, quando era arrivato a superare i 7,20 euro. Ma in altri casi può superare gli 8,50 euro. In generale il prezzo medio, anche se è sceso, rimane più alto del 57% rispetto ai bar in città dove un panino costa mediamente 4,30 euro.