Ausl Romagna: simulazioni per ridurre gli errori in ospedale

Emergenze in sala operatoria, casi complessi in pronto soccorso, situazioni ad alto stress: grazie a manichini ad alta tecnologia e ambienti che replicano quelli reali, i professionisti sanitari dell’Ausl Romagna si allenano attraverso simulazioni per affinare competenze tecniche e relazionali. Si è appena concluso il percorso “Train the Trainer - Corso facilitatori di tecniche di simulazione”, giunto alla seconda edizione e aperto anche ai team delle altre aziende sanitarie regionali.

Il progetto punta a formare una rete di “facilitatori della simulazione”: professionisti capaci di progettare scenari critici per allenare le cosiddette Non-Technical Skills - leadership, comunicazione, capacità decisionale sotto pressione e lavoro di squadra. L’approccio si ispira al Crisis Resource Management (CRM), lo standard di sicurezza utilizzato in settori ad alto rischio come l’aeronautica.

“La simulazione è oggi lo strumento più potente per garantire la sicurezza del paziente - spiegano i coordinatori del progetto -. Consentiamo ai professionisti di mettersi alla prova in un ambiente protetto, trasformando ogni esperienza in un’opportunità di apprendimento.” Con sessanta esperti già formati nelle prime due edizioni, il programma si candida a diventare un modello di riferimento per tutta l’Emilia-Romagna.