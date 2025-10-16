Assicurazioni auto, forti aumenti in Romagna. Ecco dove si paga di più

  • 16 ottobre 2025
Assicurazioni auto, forti aumenti in Romagna. Ecco dove si paga di più
RIMINI. La provincia di Rimini, in Emilia-Romagna, è quella con il più alto prezzo medio per la Rc Auto. A dirlo è un’indagine compiuta da Segugio.it che ha comparato prodotti assicurativi di diverse compagnie nel mese di settembre 2025. Se la media regionale di spesa è di 434,72 euro, a Rimini si sale a 470,93 con un incremento del 4,41% rispetto al 2024. In Romagna la provincia di Ravenna registra una media di 452,15 (+4,25), Forlì-Cesena di 420,48 (+7,44). In provincia di Bologna si paga 444,74 euro (+3,30%). La media regionale è di 434,72 con un incremento del 3,53%. Per la Romagna il confronto va meglio con la media italiana per quanto riguarda il prezzo medio che è di 486,53 euro, peggio sull’aumento che a livello nazionale è più contenuto: +3,5%.

