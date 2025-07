Assalto in gioielleria nella notte in centro a Rimini, in azione la banda dell’Audi. Due agenti feriti in un incidente durante l’inseguimento FOTO/VIDEO

Assalto in oreficeria in pieno centro a Rimini. Alle 03:20 una banda di ladri ha preso di mira la gioielleria Gradara in via Mentana: ad agire 5 persone a volto coperto, poi fuggite con un’Audi RS6 grigia. Forzata la serranda esterna e divelto l’infisso blindato interno, i malviventi hanno arraffato tutto quello che hanno trovato e si sono defilati in pochi minuti. Numerosi abitanti della via, destati di soprassalto nel cuore della notte, hanno allertato le forze dell’ordine. Una volante della Polizia ha intercettato i banditi mentre da via Mentana prendevano via Tempio Malatestiano e poi via Gambalunga in direzione di via Roma. All’incrocio Gambalunga/Roma la volante ha avuto un incidente e da lì in avanti si sono perse le tracce. Due agenti hanno riportato lievi ferite e sono stati medicati al pronto soccorso. Bottino e danni da quantificare. Pare che uno dei malviventi si fosse piazzato con un estintore all’incrocio tra via Tempio Malatestiano/via Mentana per creare una nuvola di polvere nel caso fosse sopraggiunto qualcuno.