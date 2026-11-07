Assalto al circolo dei tifosi del Cesena, 11 ultras del Rimini a processo

RIMINI. Undici ultras del Rimini dovranno comparire davanti al giudice per l’assalto al circolo ASD Bellaria Monte, frequentato da tifosi legati al Cesena, avvenuto il 2 novembre 2024 a Bellaria. Secondo l’accusa, il gruppo, con il volto coperto e armato di spranghe, catene, bastoni e mazze, avrebbe fatto irruzione nel locale, devastando vetrate, porte e arredi e provocando danni per circa 5mila euro. Durante l’aggressione un uomo era stato colpito alla testa con un bastone, riportando lesioni giudicate guaribili in 40 giorni. Danneggiate anche cinque auto parcheggiate nelle vicinanze. Per gli undici imputati l’udienza predibattimentale è fissata al 4 febbraio 2027 al Tribunale di Rimini.