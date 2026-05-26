Arrivo dei turisti, il sorpasso di Bologna, ma Rimini resta prima nei pernottamenti

Rimini perde il primato regionale 2025 di città più visitata dai turisti (Bologna, con 2.271.428 arrivi contro i 1.961.597 del capoluogo rivierasco, conquista il primo posto in classifica); mantiene quello di capitale delle vacanze (7.167.669 pernottamenti rispetto ai 5.240.124 di Bologna: seconda); e nei primi quattro mesi del 2026 centra il record di presenze (1.047.655: 5,6% in più dello stesso periodo 2025, quando se ne registrarono 992.084). E’ quanto emerge dal report turistico 2025 di Ires-Cgil e dallo studio condotto da Palazzo Garampi sulla destagionalizzazione 2026: 2,2 milioni di euro incassati da gennaio ad aprile di quest’anno dalla tassa di soggiorno contro i 2 milioni dello stesso periodo 2025. «Ma l’incremento reale dell’incasso e quindi dei pernottamenti – commentano dal Comune - sarà sicuramente superiore perché ogni mese c’è sempre una quota di ritardatari nel versamento dell’imposta».