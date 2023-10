Arriva il colosso della pizza in centro, i titolari: “Scommettiamo su Rimini”

Il colosso della pizza arriva in centro. E lo fa in via Tempio Malatestiano, dove un tempo sorgeva il ristorante Pic Nic. E dove, nell’ordine, si sono avvicendati la catena 100 Montaditos e l’Hamerica’s. Entrambi non hanno avuto vita lunga. Oggi, il compito di ridare lustro a quei locali spetta proprio a Berberè.

Il successo

La pizzeria, che vanta di 17 sedi - di cui 15 in Italia e 2 a Londra -, nasce da un’idea dei fratelli Matteo e Salvatore Aloe. Originari della Calabria, i due si trasferiscono a Bologna per gli studi. Ed è proprio a Castel Maggiore che, dopo tanti sacrifici, decidono di aprire la loro prima attività. Un’attività che nel giro di pochissimo si sarebbe trasformata in un brand, e che li avrebbe portati, a distanza di 13 anni dalla nascita del suddetto punto vendita, ad inaugurare una nuova sede a Rimini.

La solida tradizione turistica

Sull’imminente apertura, prevista per il prossimo novembre, si è espresso Salvatore Aloe stesso. «Avevamo da tempo il desiderio di concretizzare una nuova pizzeria a Rimini - conferma il titolare di Berberè - Da anni cercavamo il posto giusto e finalmente l’abbiamo trovato. Rimini per noi è il simbolo della riviera romagnola, l’abbiamo scelta come prima città di mare ad ospitare il nostro progetto». I motivi per cui il brand decide di puntare sulla città di Fellini sono molteplici: dalla schiera di turisti che affollano il litorale nel periodo estivo, fino al dinamismo di cui Rimini dà sfoggio persino durante i mesi più freddi dell’anno. «È una città con una solida tradizione turistica internazionale, ma al contempo viva e stimolante anche nella stagione invernale. - confermano le parole di Salvatore Aloe - Un centro urbano interessantein cui abbiamo voglia di radicarci e farci conoscere».

Il contesto ideale

Le premesse, insomma, ci sono tutte per l’avvio di un’attività di successo nello stabile di via Tempio Malatestiano. Archiviate le chiusure di Montaditos e Hamerica’s, quella di Berberè ha tutta l’aria di essere una storia destinata a durare. «Pensiamo che la popolazione riminese, curiosa e aperta alle novità, saprà apprezzare la nostra pizza e l’esperienza Berberè nel suo complesso». Questo l’auspicio di Salvatore Aloe, che a Rimini è sicuro di trovare il contesto ideale in cui affermare i propri prodotti. Ed è già partita la ricerca del personale. «Selezioniamo continuamente figure da inserire nel team - spiegano - Anche il nuovo indirizzo di Rimini prevede 15 nuove assunzioni».