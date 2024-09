Arrestato per rapina aggravata, dopo il divieto di dimora a Rimini viene scoperto a spacciare

BOLOGNA. Era già stato colpito dal divieto di dimora nella provincia di Rimini per l’arresto in flagranza per il reato di rapina aggravata. Nel pomeriggio di ieri un cittadino marocchino del 1999 è stato arrestato per il reato continuato di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio, in concorso con soggetti ignoti.

Era stato notato all’interno del dehors di un bar chiuso di via del Lavoro che, dopo aver ricevuto una chiamata, si portava a bordo di un monopattino presso il parcheggio del supermercato Eurospin di via Pezzana, ove avveniva uno scambio con un cittadino italiano.

L’acquirente, fermato dagli agenti, consegnava un involucro contenente della cocaina. Lo stesso rivelava di essere solito rifornirsi della sostanza tramite un pusher, la cui identità non gli è nota, che contatta tramite WhatsApp, il quale, in quell’occasione, lo invitava a recarsi presso il supermercato di via Pezzana, dove avrebbe trovato il suo collaboratore.

Durante l’escussione del primo acquirente, il pusher effettuava altre due consegne con le stesse modalità, per poi essere fermato dagli operatori di Polizia e sottoposto a perquisizione personale. La stessa dava esito positivo: il malvivente veniva infatti trovato in possesso di denaro contante pari a 1070,00 euro, in banconote di piccolo taglio e 14 dosi di cocaina, del peso complessivo di 11,40 gr, motivo per cui veniva tratto in arresto per il reato continuato di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio, in concorso con soggetti ignoti.