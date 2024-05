Arrestato di nuovo il presunto boss della mafia turca che era stato catturato a Rimini

RIMINI. La Procura della Repubblica di Milano ha smantellato una organizzazione criminale guidata dal presunto boss della mafia turca Baris Boyun. L’operazione, che ha visto all’opera centinaia di poliziotti, ha portato a misure restrittive per 18 persone. Le accuse a vario titolo parlano di banda armata con finalità di terrorismo, attentato e omicidio. Boyun è stato prelevato all’alba in un’abitazione nel Viterbese. Era già stato arrestato nel 2022 a Rimini, nel mese di agosto, in seguito a un mandato di cattura internazionale emesso dalla Turchia per omicidio, minacce, lesioni, associazione a delinquere e violazione sulla legge sul possesso di armi. Lui però aveva rigettato le accuse e aveva replicato dicendo di essere un perseguitato politico di origini curde e per questo motivo per due volte era stata rigettata la richiesta di estradizione, prima dal tribunale di Bologna e poi dalla Corte di Cassazione.