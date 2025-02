Arianna Palmieri orgoglio di Rimini: festeggiata la campionessa paralimpica di spada

Il prossimo impegno sarà a Piacenza il 30 marzo in occasione stavolta della prova integrata (atleti normodotati e disabili insieme), per poi concludere la stagione nel mese di maggio a Siena con la partecipazione ai campionati italiani paralimpici.

Dopo aver festeggiato a Busto Arsizio sul podio della spada paralimpica nazionale, Arianna Palmieri, fresca del titolo della seconda prova di categoria, è stata ricevuta dal sindaco Jamil Sadegholvaad e dall’assessore allo sport Michele Lari. Un grande traguardo, raggiunto in un assalto che l’ha vista dominare dalla prima all’ultima stoccata, per il quale si è voluta complimentare anche l’amministrazione comunale, che, ieri pomeriggio, ha incontrato Arianna Palmieri e la maestra d’ascia del Circolo Spada Rimini Paola Caudarella. “ Complimenti ad Arianna Palmieri che ha rappresentato nel migliore dei modi i colori di Rimini – hanno sottolineato il sindaco Sadegholvaad e l’assessore Lari – arrivando prima nella categoria B spada e seconda nella categoria B fioretto, complimenti che estendiamo anche agli altri atleti del Circolo spada Rimini che hanno ottenuto risultati importanti. Un ringraziamento speciale alla realtà sportiva riminese del Circolo della Spada, un’associazione che da più di 20 anni è impegnata nello sport inclusivo dando sostanza alla vocazione naturale della scherma ad essere una delle discipline sportive più adatte all’inclusione di atleti normodotati e disabili, che possono imparare e confrontarsi alla pari in allenamento ed in gara. Risultati eccellenti che vedono il Circolo della Spada di Rimini ‘casa’ della scherma paralimpica, come dimostra l’impegno degli atleti impegnati nell’attività agonistica della federazione italiana scherma”.

La passione riminese per la scherma ha regalato grandi soddisfazioni alla città, rappresentando la vivacità di uno sport che è parte della storia cittadina grazie anche all’attività del Circolo Spada Rimini, fondato nel 1949, prima società schermistica riminese.

Sono Angelo Pagnini, olimpionico ad Amsterdam e a Los Angeles, Gustavo Voltolini e Vasco Ferranti ad installare la prima pedana in un locale in via Cairoli. Nel 1951 Gustavo Voltolini emigra in Brasile. Qui si laurea campione nazionale a squadre e campione assoluto di San Paolo sia nella sciabola che nella spada. Nel frattempo Angelo Pagnini, rimasto a Rimini, pur tra mille difficoltà, continua l’attività. Nel 1956 Gustavo Voltolini rientra e assume la direzione del Circolo, organizzando numerosi tornei estivi di vasta eco internazionale. Nel 1973 la sala di scherma viene trasferita in via Isotta dove vengono installate 2 pedane e si affianca al M° Voltolini il M° Limone. Lo sviluppo del Circolo è tale che anche questa struttura diviene troppo piccola. Nel 1987 il sodalizio trova finalmente ospitalità, con 3 pedane, presso il Palazzetto dello Sport ove tuttora opera sotto la guida tecnica della maestra Paola Caudarella.