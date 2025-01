Anno nuovo e Rc auto che cresce: i numeri dei costi in Romagna dall’indagine di Facile.it

Il nuovo anno si apre con brutte notizie per gli automobilisti emiliano-romagnoli. Guardando ai premi medi emerge che le tariffe Rc auto continuano a crescere, con effetti negativi anche sui guidatori virtuosi. Secondo i dati dell’Osservatorio di Facile.it, a dicembre 2024 per assicurare un veicolo a quattro ruote in Emilia-Romagna occorrevano, in media, 555,66 euro, vale a dire il 5,3% in più rispetto a sei mesi prima.

A Rimini e Forlì-Cesena la variazione è stata del 5,6%, a Ravenna del 5,5%. Bologna e provincia invece si assesta al 4,9%.