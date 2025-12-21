Andrea Delogu trionfa a “Ballando con le stelle”: “Grazie alla mia famiglia” VIDEO

Una splendida e meritata vittoria “made in Romagna”. Andrea Delogu e Nikita Perotti trionfano a Ballando con le stelle 2025 con il 55% di preferenze. Secondo posto per Francesca Fialdini e Giovanni Pernice nella finalissima che chiude lo show di Raiuno. La vittoria è stata decretata al termine del ‘ring’ finale, una sfida decisiva e continua in cui le due si sono esibite in performance a sorpresa, senza conoscere in anticipo lo stile del ballo assegnato.

I voti della giuria e dei tre ‘tribuni del popolo’ sono stati espressi in segreto. “Siete stati una cosa meravigliosa nella mia vita, grazie al mio maestro Nikita che è incredibile. Grazie alla mia famiglia, questo va direttamente a casa di mio padre”, ha detto la conduttrice dopo aver alzato la coppa.