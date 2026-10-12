Andre Michel, lo stilista da New York a Rimini: “La vera eleganza è la sicurezza senza arroganza”

«La vera eleganza? È la sicurezza senza arroganza». Ha vestito su misura diversi membri della famiglia reale saudita ma anche figure ai vertici dei maggiori istituti bancari statunitensi. Parliamo di Andre Michel, fondatore nel 2008 del marchio di alta sartoria “Andre Michel Clothier Llc”. Fashion designer, sarto e direttore creativo, Michel si è trasferito da New York in Italia una decina di anni fa ed ora che ha 57 anni, trascorre lunghi periodi a Rimini. Da sempre si distingue per l’uso di materiali pregiati della tradizione manifatturiera italiana.

Michel, in cosa consiste il suo lavoro?

«Sono un “Bespoke Clothier”, vale a dire un sarto di abiti classici su misura, da sempre appassionato di artigianato. Nel corso degli anni ho avuto il privilegio di lavorare per alcune delle più prestigiose maison del mondo, tra cui Kiton, Zegna e D V srl».

È anche un personal stylist per una clientela internazionale di alto profilo?

«Scendendo nel dettaglio, il mio lavoro non si limita alla consulenza personale. Infatti realizzo anche capi su misura a Napoli. Quanto ai miei clienti, provengono da contesti diversi, e non mancano personalità di spicco dello Stato oltre a uomini d’affari».

Puó “sbottonarsi”, rivelando qualche nome, o la riservatezza è d’obbligo?

«Non posso fare nomi, ma vi darò un indizio: al di fuori degli Stati Uniti ho vestito alcuni membri della famiglia reale saudita e, negli Stati Uniti, l’ex presidente della Deutsche Bank e dell’American Express».

Perché ha lasciato New York per una nuova avventura oltreoceano?

«A un certo punto della mia vita professionale ho iniziato a chiedermi cosa mi interessasse veramente, al di là dell’abbigliamento. La risposta è stata “l’eleganza”».

E cos’è l’eleganza, a suo avviso?

«Vedo l’eleganza come un concetto totalizzante, che non si limita al vestire. L’abito può esserne l’espressione esteriore, forse persino la meno importante. Le sue fondamenta risiedono piuttosto in un’anima elegante: un gesto elegante, grazia senza debolezza, sicurezza senza arroganza, semplicità senza banalità, buone maniere senza ostentazione, autocontrollo senza freddezza. È proprio qui che nasce il vero stile».

C’è qualche errore di stile nelle scelte dei romagnoli?

«Errori di moda? Non l’ho pensato. Per me, lo stile individuale è qualcosa di profondamente auto riflessivo: rivela, in qualche modo, chi siamo».

Un altro percorso a cui tiene?

«L’altro mio progetto artigianale, che si trova su Instagram, e si chiama “shadezen_”. Si tratta di lampade in legno realizzate a mano. Mi occupo di ogni fase dal design in poi. Ho dato vita a questa idea in Africa».

Un esempio che ci aiuti a visualizzare le sue creazioni?