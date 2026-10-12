Andre Michel, lo stilista da New York a Rimini: “La vera eleganza è la sicurezza senza arroganza”

«La vera eleganza? È la sicurezza senza arroganza». Ha vestito su misura diversi membri della famiglia reale saudita ma anche figure ai vertici dei maggiori istituti bancari statunitensi. Parliamo di Andre Michel, fondatore nel 2008 del marchio di alta sartoria “Andre Michel Clothier Llc”. Fashion designer, sarto e direttore creativo, Michel si è trasferito da New York in Italia una decina di anni fa ed ora che ha 57 anni, trascorre lunghi periodi a Rimini. Da sempre si distingue per l’uso di materiali pregiati della tradizione manifatturiera italiana.