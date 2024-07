Ancora caldo rovente in Romagna, ecco i consigli per affrontarlo al meglio

Non danno tregua i giorni roventi in quest’estate di fuoco. E il Piano caldo è sempre attivo e pronto all’uso. Realizzato da Comune di Rimini, in collaborazione con Ausl Romgna, Protezione civile e le associazioni del terzo settore, prevede in primis il monitoraggio telefonico delle persone anziane e fragili, attivo dal lunedì al venerdì e in quest’ultimo periodo anche il week end. Il servizio funziona come una vera e propria sentinella, e, su richiesta, può attivare risposte personalizzate, anche se al momento non ci sono state richieste particolari di commissioni o aiuti a domicilio più specifici. Oltre a fornire consigli su come affrontare il caldo, il servizio può offrire supporto a domicilio, svolgendo commissioni come la spesa al supermercato o il ritiro di medicinali in farmacia, e altri interventi utili. In caso di necessità, i cittadini possono contattare il Nucleo Fragilità Anziani al numero 0541 1490572.

Ecco alcuni consigli utili: evitare di bere alcolici, caffè, bevande gassate o zuccherate, evitare di uscire tra le 12 e le 17, tirare le tende o chiudere le imposte nelle ore più calde, limitare l’uso del forno e dei fornelli, che possono contribuire ad aumentare la temperatura in casa, non lasciare mai nessuno, neanche per brevi periodi, in macchine parcheggiate al sole, ridurre il più possibile l’utilizzo del pannolino per i bambini e gli anziani. In caso una persona abbia un colpo di calore, colpo di sole o collasso la prima cosa da fare è chiamare i soccorsi. Nell’attesa, farla sdraiare in posizione supina in luogo fresco e ventilato con le gambe sollevate ed eseguire delle spugnature con acqua fredda; se la persona è cosciente, somministrare dei liquidi.